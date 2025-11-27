Turista de cruzeiro morre durante passeio pelo Funchal

O cruzeiro de 14 dias pelas ilhas das Canárias e Madeira terminou de forma trágica para um passageiro do navio ‘Mein Schiff 7’ que sofreu uma doença súbita fulminante quando passeava pelo Funchal.

Um grupo de passageiros aproveitou a pernoita no Funchal do navio alemão, operado pela TUI, para conhecer a cidade e desfrutar do clima ameno que caracteriza a Região. O momento de descontração tornou-se pesadelo quando um dos turistas do cruzeiro, um homem de 48 anos, de nacionalidade austríaca, sentiu-se mal e caiu prostrado e sem reacção.

O alerta ao Serviço Regional de Protecção Civil foi dado ontem à noite por um amigo da vítima que se encontrava na Rua do Favila. Quando os meios de socorro chegaram ao local, encontraram a vítima em paragem cardio-respiratória e já não conseguiram reverter o quadro.

A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência e a recolher elementos, não tendo deslumbrado indícios de crime ou a intervenção de terceiros neste óbito, presumindo-se que terá resultado de algum problema de saúde.

A causa da morte será devidamente apurada em sede de inquérito e depois de encaminhado o processo para as autoridades consulares da Áustria, através da mediação dos operadores.

O 'Mein Schiff 7' está a realizar uma viagem de 14 dias por Canárias e Madeira, com passagem por Marrocos (Agadir). O cruzeiro teve início a 17 de Novembro, em Las Palmas de Gran Canaria, passando depois por Marrocos, Lanzarote, Santa Cruz de Tenerife, San Sebastian de la Gomera e Las Palmas de Gran Canaria, de onde chegou ao Funchal ontem pelas 6 horas, com 2.853 passageiros e 1.039 tripulantes.

Depois de pernoitar na cidade, o ‘Mein Schiff 7’ segue viagem mais logo pelas 14 horas, em direcção a Santa Cruz de la Palma. Segue-se Santa Cruz de Tenerife, Fuerteventura e, finalmente, Las Palmas de Gran Canaria. O capitão é o alemão Jens Alexander Troier, e a escala é da responsabilidade da JFM Shipping.