Nuvens e chuva fraca nas previsões de hoje para a Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para a Madeira, nesta quinta-feira, dia 27 de Novembro, apontam para períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de precipitação fraca e dispersa até início da manhã.



Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (até 25 km/h) a predominar de Nordeste. Na zona do Funchal o vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) de Leste/ Nordeste.

As temperaturas irão variar entre os 17ºC de mínima e os 22ºC de máxima, no Funchal e Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de de Nordeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros.

Na costa Sul, as ondas serão de Sul/ Sueste inferiores a 1 metro, sendo ondas de Sueste com 1 metro na parte Leste da ilha da Madeira.

A temperatura da água do mar rondará os 21/22ºC.