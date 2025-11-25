Ministro das Infraestruturas e Habitação hoje na Madeira

Esta terça-feira fica marcada pelas iniciativas alusivas ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, com várias cerimónias, concentrações e conferências espalhadas no Funchal, envolvendo entidades governamentais e associações da sociedade civil.

Outro ponto alto do dia será a visita do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, que se desloca à Madeira para acompanhar o andamento das obras do novo Hospital Central e Universitário.

Hoje assinalam-se também os 50 anos do dia 25 de Novembro de 1975.

O que se assinala a 25 de Novembro? O 25 de Novembro de 1975 ditou o fim da revolução portuguesa e a normalização democrática do país. ‘Frente-a-frente’ estiveram militares da extrema-esquerda e "moderados", após longos meses de golpes e contra-golpes, dado o 25 de Abril de 1974.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

POLÍTICA

09h00–13h00

Conferência da ASSICOM sobre Códigos de Contratos Públicos

Museu de Electricidade da Madeira, no Funchal

10h00

Sessão Solene Comemorativa do Dia 25 de Novembro de 1975

Assembleia Legislativa da Madeira

10h30

Concentração pacífica da UMAR – Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres

Largo do Chafariz (Funchal)

11h00

Sessão Plenária Evocativa dos 50 anos do 25 de Novembro de 1975, da Assembleia da República. A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rafaela Fernandes, estará presente.

Assembleia da República (Lisboa)

15h00

Audiência de Cumprimentos ao Futuro Comandante da Zona Aérea da Madeira, o Coronel Piloto Aviador Duarte Freitas.

Assembleia Legislativa da Madeira

GOVERNO REGIONAL

09h45

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido preside à sessão de abertura da conferência “Eu Sei… Proteger é Também Cuidar”, no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

Centro Cultural e de Investigação do Funchal

CCIF recebe a conferência ‘Eu Sei… Proteger é Também Cuidar’ A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, preside amanhã, às 9h45, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, à sessão de abertura da conferência ‘Eu Sei… Proteger é Também Cuidar’, organizada para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

10h00

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, participa na entrega de Prémios de Mérito na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz

10h15

O secretário Regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel visita a Escola Básica com Pré-Escolar das Figueirinhas, no âmbito da parceria com a Estação Zootécnica da Madeira sobre sustentabilidade pecuária.

EB1/PE das Figueirinhas (Caniço)

11h00

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, recebe, em audiência, a direção da ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira.

Secretaria Regional de Economia (Palácio do Governo)

11h30

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, participa na Apresentação da Estratégia Regional para a Prevenção e Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências.

Auditório do Museu de Eletricidade - Casa da Luz, no Funchal

14h30

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. participam na cerimónia comemorativa dos “5 milhões de passageiros” no Aeroporto da Madeira.

Sala VIP do Aeroporto da Madeira

ANA Aeroportos celebra marca de 5 milhões de passageiros na Madeira com Ministro das Infraestruturas A ANA - Aeroportos de Portugal | VINCI Airports celebra, amanhã, o marco significativo de 5 milhões de passageiros no Aeroporto da Madeira.

15h45

Recepção ao ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, para visita às obras do novo Hospital Central e Universitário.

Hospital Central e Universitário da Madeira

Ministro das Infraestruturas visita obra do novo hospital da Madeira esta terça-feira O Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, visita, esta terça-feira, dia 25 de Novembro, a obra do Hospital Central e Universitário da Madeira.

16h30

CMF – Cerimónia pública do Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

Parque de Santa Catarina, no Funchal

CULTURA E ENTRETENIMENTO

20h00

Jantar Vínico “Essência do Vinho” (organização DIÁRIO).

The Theo’s Chef Júlio Pereira — Av. Zarco

20h30

Ciclo “Concertos de Alunos” — Improvising noble themes (jazz).

Salão Nobre do Conservatório (Funchal)

DESPORTO

16h00

Apresentação da II Madeira Backyard Ultra.

Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 25 de novembro. Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres:

1510 - Afonso de Albuquerque conquista Goa.

1562 - Nasce, em Madrid, o dramaturgo Lope Félix de Vega Carpio, Lope de Vega.

1845 - Nasce, na Póvoa de Varzim, o advogado, escritor e diplomata português José Maria Eça de Queiroz, autor de "Os Maias" e "A Ilustre Casa de Ramires".

1875 - O Reino Unido adquire o controlo do Canal do Suez, através da compra de 176.602 ações ao Egito.

1920 - A "Tomada da Bastilha", em Coimbra, operação de assalto e ocupação do Clube dos Lentes, localizado no Colégio de São Paulo Eremita, para ali ser instalada a futura Associação Académica.

1922 - Abre a "Patisserie Versailles" pastelaria Versailles, em Lisboa.

1936 - É assinado o Pacto Anti-Comitern entre a Alemanha de Hitler e o Japão.

1960 - Três ativistas da República Dominicana, as irmãs Mirabal, (Patria, Minerva e Maria Teresa), também conhecidas por "Las Mariposas", são assassinadas por ordem do ditador Rafael Trujillo. Em 1999, a Assembleia-Geral da ONU assinalou a data proclamando o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

1974 -- Morre, aos 65 anos, o Birmanês U-Thant, secretário-geral das Nações Unidas, de 1961 a 1971.

1975 - Um dispositivo militar, com base no Regimento de Comandos, opõe-se a uma tentativa de sublevação de unidades militares de extrema-esquerda. É decretado o estado de sítio em Lisboa.

- Nasce a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).

- Independência do Suriname.

1977 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) condena Israel pela ocupação dos territórios árabes.

1978 - Israel devolve ao Egito o campo petrolífero de Alama, no Golfo do Suez.

1981 -- Espetáculo de estreia dos Heróis do Mar, no Rock Rendez Vous, em Lisboa.

1982 - Abre o primeiro Parlamento espanhol de maioria socialista.

1986 - Portugal é eleito para a comissão executiva do Comité Intergovernamental para as Migrações.

- O Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, anuncia que o conselheiro de Segurança Nacional John Pointdexter e outro assessor foram demitidos na sequência da operação secreta de venda de armas ao Irão.

- O Estatuto de Évora Património Mundial é oficialmente reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

1989 - "Revolução de Veludo" na Checoslováquia. Mais de meio milhão de pessoas, lideradas por Alexander Dubcek, dirigente da Primavera de Praga, em 1968, e por Vaclav Havel, chefe do grupo Novo Fórum, exigem a abertura à democracia.

1990 - Lech Walesa vence a primeira volta das eleições Presidenciais polacas.

1992 - Os estados membros da Comunidade Económica Europeia (CEE) emitem uma declaração exigindo a defesa dos direitos humanos em Timor-Leste.- A Assembleia Federal checoslovaca adopta o projecto de lei governamental sobre a dissolução da Federação Checoslovaca a 31 de dezembro de 1992 e nascem dois estados independentes: a Republica Checa e a Republica Eslováquia.

1993 - O pintor português Júlio Pomar recebe o Prémio Montaigne, da Fundação FVS Hamburgo.

1996 - É inaugurada a sede do Conselho Mundial da Água, em Marselha, França, pelo presidente da instituição, o egípcio Mahmoud Abou Zeid, e pelo ministro francês da Administração do Território, Jean Claude Gaudin.

1997 - O Tribunal Constitucional chumba a Lei das Regiões.

1998 - A Câmara dos Lordes, instância suprema da justiça britânica, considera "não válida" a imunidade diplomática do antigo ditador chileno, Augusto Pinochet, na resposta ao pedido de extradição da Audiência Nacional de Espanha, pela morte de cidadãos espanhóis durante o regime militar no Chile.

2001 -- Morre, com 62 anos, João Tito de Morais, dirigente socialista e antigo presidente da Agência Noticiosa Portuguesa ANOP.

2002 - O Provedor da Casa Pia de Lisboa, Luís Rebelo, é demitido, pelo ministro da Segurança Social e Trabalho, Bagão Félix, após a revelação da prática continuada de abuso sexual de menores ao cuidado da instituição.

- É detido Carlos Silvino, conhecido por "Bibi", motorista da Casa Pia e principal arguido.

- Chega ao Iraque o primeiro grupo de inspetores de desarmamento das Nações Unidas (ONU), liderado por Hans Blix.

2003 - Os ministros das Finanças da Zona Euro chegam a um acordo sobre o Pacto de Estabilidade, exigindo o compromisso da França e da Alemanha para o controlo do défice, mas não o cumprimento das metas definidas.

2004 - Começa o julgamento do processo Casa Pia, no Tribunal da Boa Hora, Lisboa, com sete arguidos e 32 vítimas. O relatório do Conselho Científico aconselha a passagem da instituição a fundação.

- O Governo liderado por Pedro Santana Lopes aprova a transferência dos fundos de pensões da CGD, Nav, Ana e INCM para a Caixa Geral de Aposentações, para controlo do défice orçamental de 2004.

- O Supremo Tribunal da Ucrânia suspende a publicação dos resultados das presidenciais na imprensa oficial, perante a probabilidade de existência de fraude.

2005 - O relatório da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, sobre os possíveis centros secretos de detenção dos Estados Unidos em Estados-membros da organização, identifica a existência de 31 voos relacionados com a CIA (serviços secretos norte-americanos), para transporte de terroristas.

- Morre, aos 59 anos, o futebolista norte-irlandês George Best, um dos maiores ídolos da história do Manchester United.

- Morre, com 34 anos, Richard Burns, piloto britânico, campeão do mundo de ralis, em 2001.

2006 - O antigo Presidente chileno, Augusto Pinochet, assume a responsabilidade política por tudo o que fez durante o seu regime, entre 1973 e 1990.

2007 - O Banco Comercial Português S.A. (BCP) e o Banco Português de Investimento (BPI) anunciam que concluíram, sem sucesso, as negociações para a fusão das duas instituições. Os dois bancos perderam cerca de 900 milhões de euros em um mês de negociações.

- Um sismo com uma magnitude de 6,2 na escala de Richter provoca o pânico na ilha indonésia de Sumatra. Um segundo sismo, de 6,7 graus na escala de Richter, volta a atingir a Indonésia, designadamente a ilha de Sumbawa. Os dois sismos causaram pelo menos três mortos e 45 feridos.

2008 - Morre, com 51 anos, o poeta espanhol Ángel Campos Pámpano, galardoado com a edição 2008 do Prémio Eduardo Lourenço, atribuído pelo Centro de Estudos Ibéricos.

- Morre, aos 94 anos, o escritor e dramaturgo norte-americano William Gibson, que ficou conhecido pela obra "O milagre de Annie Sullivan, escreveu 12 peças de teatro.

2009 - É aprovado o plano de viabilização da empresa de semi-condutores Qimonda Portugal, que adquire um novo nome, Nanium, tendo como principais acionistas o Estado português, através da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, o Banco Espirito Santo SA (BES) e o Banco Comercial Português S.A. (BCP).

2012 - A Convergência e União (CiU), de Artur Mas, vence as eleições regionais antecipadas na Catalunha, Espanha, mas sem garantir a maioria absoluta.

- Morre, aos 82 anos, Dave Sexton, antigo treinador do Chelsea e do Manchester United, e que liderou os "blues" à conquista da Taça das Taças em 1971.

2013 - O Tribunal Constitucional decide, por sete votos contra seis, incluindo o do presidente, Joaquim de Sousa Ribeiro, não declarar a inconstitucionalidade das normas do aumento do horário de trabalho na Função Pública.

2014 - O internacional argentino Lionel Messi torna-se o melhor marcador da história Liga dos Campeões de futebol com 74 golos, após ter marcado pelo FC Barcelona frente ao APOEL Nicosia.

2016 - Os deputados do PS, do BE e do PCP aprovam na especialidade a alteração à sobretaxa de IRS, que fará com que os contribuintes do segundo escalão não a paguem a partir de janeiro de 2017.

- Morre, aos 90 anos, o líder histórico cubano, Fidel Castro.

2018 - O incêndio mais mortífero da história da Califórnia, nos Estados Unidos, designado "Camp Fire", é dado como controlado, depois de ter devastado o norte da Califórnia durante mais de duas semanas e de ter feito pelo menos 88 mortos.

2019 - A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) ratifica a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa em 5 de maio.

- Morre, aos 63 anos, Gilman dos Santos, deputado e presidente da União Democrática Timorense.

- Morre, aos 93 anos, Goar Vartanian ("Anita"), espia soviética que, em dupla com o marido, já falecido, impediu o sucesso da "Operação Long Jump", que tinha como objetivo assassinar Estaline, Churchill e Roosevelt em 1943.

2020 - Morre, aos 70 anos, Reinaldo Teles, administrador não-executivo da SAD do FC Porto.

- Morre, aos 60 anos, Diego Maradona, antigo internacional argentino, considerado um dos melhores futebolistas da história, campeão do mundo em 1986, vencedor de dois campeonatos em Itália e de uma Taça UEFA pelo Nápoles.

2021 - Uma nova variante do coronavírus que causa a covid-19 é detetada na África do Sul, o país africano oficialmente mais afetado pela pandemia.

- Morre, aos 78 anos, António Rijo, antigo jogador internacional de voleibol e selecionador nacional.

2022 - A Assembleia da República aprova com os votos favoráveis do PS e as abstenções dos deputados únicos do Livre e do PAN a proposta de lei do Governo para o Orçamento do Estado para 2023. O documento foi viabilizado pelos votos a favor da maioria absoluta de deputados socialistas, as abstenções de Livre e PAN e os votos contra de PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e BE.

- Morre, aos 95 anos, Maria de Lourdes Resende, cançonetista. Entre as distinções recebidas, destacam-se o Prémio Bordalo da Casa da Imprensa em 1962, as insígnias da Ordem do Mérito em 1970 e o grau de comendadora dessa mesma ordem em 2019, atribuída pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

2024 - A Polícia Federal brasileira conclui que o ex-Presidente Jair Bolsonaro "planeou, atuou e teve o domínio de forma direta" na tentativa do golpe de Estado e sabia do plano para matar o Presidente Lula da Silva.

PENSAMENTO DO DIA

O ícone do nosso tempo é a preservação da árvore da predileção de Goethe, no limiar de um campo de concentração nazi George Steiner (1923), filósofo, sobre "a dinâmica da demência

Este é o tricentésimo trigésimo dia do ano. Faltam 36 dias para o termo de 2025.