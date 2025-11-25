Carro fica parcialmente submerso na Praia Formosa durante a madrugada

Um automóvel ficou parcialmente submerso no mar, na Praia Formosa, durante a madrugada desta terça-feira.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal, chamados ao local por volta das 03h00, a viatura terá ficado sem travões, descido pela rampa junto à antiga Shell e acabado por entrar no mar, tal como é possível observar nas fotografias.

Foto DR

No momento do incidente não se encontrava qualquer ocupante no interior do veículo e, até agora, não são conhecidos outros contornos sobre o sucedido.

A remoção da viatura foi efectuada com o apoio de uma empresa de reboques. O incidente resultou em danos materiais significativos na viatura, conforme mostra o vídeo captado no local.