Avenida do Mar às escuras durante a noite

A Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses permaneceu às escuras desde a noite de quarta-feira, situação que só terá sido resolvida ao amanhecer desta quinta-feira. Moradores, comerciantes e utentes dos transportes públicos aperceberam-se da falha e relatam um crescente sentimento de insegurança na zona.

Uma testemunha contou ao DIÁRIO que passou pelo local “ontem à noite e hoje de manhã - antes das 7 horas” e que, inicialmente, pensou tratar-se de “algo normal”, mas acabou por saber que a artéria “está assim desde ontem”. Segundo outros relatos recolhidos no local, não é a primeira vez, nos últimos dias, que se verificam problemas semelhantes.

Nas paragens de autocarro, várias pessoas queixaram-se da falta de iluminação, que deixou toda a área numa escuridão total ao longo da noite. Embora a energia tenha sido reposta ao início da manhã, o episódio voltou a expor fragilidades na iluminação pública e a preocupação de quem circula naquela via.