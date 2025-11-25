Jovem de 20 anos estava no interior do carro que caiu à água

A Autoridade Marítima Nacional deu conta, através de um comunicado, que um jovem de 20 anos estava no interior da viatura que ficou parcialmente submersa na Praia Formosa esta madrugada.

O alerta foi recebido pelas 2h24, através do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, tendo sido activados de imediato para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal e da PSP.

À chegada verificaram que a vítima tinha conseguido sair do carro pelos próprios meios, estando bem fisicamente. Não houve assim, necessidade de assistência médica.

"O proprietário da viatura foi notificado para apresentar um plano de remoção, tendo a viatura sido removida pelas 06h00, através de uma empresa de reboques", refere.

O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.​​

