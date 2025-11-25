Pequena subida de temperatura nas previsões de hoje para a Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 25 de Novembro, apontam para céu pouco nublado (aumentando de nebulosidade a partir da tarde) e uma pequena subida de temperatura, mais significativa da mínima nas terras altas.



Os termómetros irão, de resto, variar entre os 16 e os 22ºC no Funchal e entre os 17 a 23ºC no Porto Santo.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (10 a 25 km/h) de Leste/ Nordeste, sendo fraco (inferior a 15 km/h), na zona do Funchal.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de de Nordeste com 1 a 1,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 metro e passando a ondas de norte no fim do dia.

Na costa Sul, as ondas serão de Sul/ Sueste inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 21/22ºC.