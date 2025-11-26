Mais um carro ficou parcialmente submerso no mar
Mais um automóvel ficou parcialmente submerso no mar, esta tarde, no centro do Funchal, mais concretamente na zona do centro náutico, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.
Segundo uma testemunha no local, a remoção do veículo foi efectuada com o apoio de um jipe.
Não são conhecidos os contornos do sucedido.
Na terça-feira o DIÁRIO deu conta de um veículo ligeiro que caiu à água na Praia Formosa durante a madrugada. No interior do veículo estava um jovem de 20 anos, que saiu ileso da situação.
Sandra S. Gonçalves , 25 Novembro 2025 - 09:13
Jovem de 20 anos estava no interior do carro que caiu à água
A vítima conseguiu sair do veículo pelos próprios meios
Andreia Correia , 25 Novembro 2025 - 11:20
Veja o vídeo
Vídeo Henrique Jesus
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo