Mulher fica ferida ao cair de um escadote no Funchal

Pelas 12 horas deste domingo, uma mulher com cerca de 60 anos caiu de uma altura de cerca de 2 metros quando estava em um escadote.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se até Santa Luzia para socorrer a mulher, que apresentava um traumatismo na anca e em uma branca.

Foi imobilizada e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.