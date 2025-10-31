Jovem detido com droga em Câmara de Lobos fica em liberdade

Um homem de 19 anos, residente no concelho de Câmara de Lobos, foi detido em flagrante delito pela Polícia de Segurança Pública, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo um comunicado emitido pelo Comando Regional da PSP, a detenção ocorreu “na sequência do cumprimento de mandados de busca domiciliária, os quais foram sustentados por uma investigação policial em curso, com aproximadamente 3 meses”.

Neste sentido, foi possível obter com sucesso a prova material necessária ao desenvolvimento de uma acusação por parte do Ministério Público, tendo sido apreendido ao suspeito 78 doses de ‘haxixe’, 89 doses de ‘bloom’ e 330 doses de ‘gorbymix’.

Além disso, a PSP de Câmara de Lobos apreendeu ainda diverso material utilizado para o ‘corte (aumento da quantidade através da junção de outros produtos) e acondicionamento de doses individuais, duas balanças de precisão e 586 euros provenientes da atividade de tráfico.

O detido recolheu aos quartos de detenção da PSP, sendo presente ao Tribunal Judicial do Funchal no dia de hoje, acabando por ser restituído à liberdade mediante constituição de arguido e termo de identidade e residência.

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública aproveita a ocasião para alertar a população para os efeitos nefastos para a saúde que advêm da utilização de substâncias estupefacientes e/ou psicoativas sintéticas potenciadoras de graves alterações comportamentais, reafirmando o compromisso na luta contra o narcotráfico.