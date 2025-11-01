Marcelo chega hoje ao Cairo para a inauguração do Grande Museu Egípcio

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, chega hoje ao Cairo para participar na inauguração do Grande Museu Egípcio, a convite do Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi.

O megaprojeto, localizado junto às Pirâmides de Gizé, nos arredores da cidade do Cairo, considerado o maior museu arqueológico do mundo dedicado a uma civilização, vai ser inaugurado hoje, após cerca de duas décadas de construção, em dia declarado feriado.

São esperadas na inauguração dezenas de líderes e dignitários estrangeiros, entre os quais os reis de Espanha e da Bélgica, os presidentes da Alemanha, de Portugal, da Croácia, da Sérvia, da Colômbia e da Palestina e os primeiros-ministros da Hungria, Grécia e Países Baixos, segundo informação da presidência do Egito.

Constam também da lista de convidados, entre outros, os presidentes do Sudão e da República Democrática do Congo, os primeiros-ministros da Grécia, da Bélgica, do Luxemburgo e do Uganda, o príncipe do Mónaco, o grão-duque do Luxemburgo e as rainhas da Jordânia e da Dinamarca.

Em novembro de 2016, no seu primeiro ano de mandato, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, em Portugal, em visita de Estado.

O Presidente português realizou depois uma visita de Estado ao Egito, a convite de al-Sisi, em abril de 2018.

Nessa ocasião, antes do regresso a Portugal, visitou as Pirâmides de Gizé, o antigo Museu Egípcio, no centro do Cairo, e as obras de construção do Grande Museu Egípcio.

Marcelo Rebelo de Sousa voltou ao Cairo em novembro de 2022, onde fez escala, a caminho do Qatar.

O Grande Museu Egípcio, que as autoridades esperam que contribua para impulsionar fortemente o turismo, representou ao longo dos anos um investimento financeiro estimado em mil milhões de dólares. A inauguração foi várias vezes adiada, e entretanto houve uma abertura parcial ao público.

Com perto de 500 mil metros quadrados, terá mais de 50 mil objetos em exposição. O acervo inclui a coleção de tesouros do túmulo do faraó Tutancámon, entre os quais a sua famosa máscara mortuária, em ouro.