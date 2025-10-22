Mulher ferida após capotamento na Via Rápida
O acidente que já tínhamos noticiado, ocorrido na Via Rápida, envolveu uma viatura que capotou e do qual resultou no encarceramento e ferimentos numa mulher com cerca de 51 anos.
Acidente e avaria na Via Rápida entopem entradas do Funchal
Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida, sentido Machico - Ribeira Brava, mais precisamente na zona do Canto do Muro, está a congestionar bastante a circulação rodoviária.
De acordo com o que foi possível apurar, o capotamento deu-se na saída da Va Rápida, na zona do Centro de Inspecções, pelas 6h00, o que acabou por causar constrangimentos que se estenderam a uma grande faixa da Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava.
Os Bombeiros Voluntários Madeirense mobilizaram 10 elementos e 3 viaturas - uma de apoio, uma de desencarceramento e uma ambulância -, tendo socorrido a mulher que se queixava de dores na coluna e apresentava algumas escoriações.
Foi encaminhada para o Hospital.
