Mulher cai de escadas e fica ferida no Funchal
Uma mulher de 58 anos caiu ontem à noite numa escadaria, no Beco da Rocha, no Imaculado Coração de Maria, no Funchal.
O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local com uma ambulância.
A vítima queixava-se de dores nas costas e apresentava uma fractura no nariz, tendo sido transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
