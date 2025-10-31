 DNOTICIAS.PT
Mulher cai de escadas e fica ferida no Funchal

Uma mulher de 58 anos caiu ontem à noite numa escadaria, no Beco da Rocha, no Imaculado Coração de Maria, no Funchal.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local com uma ambulância.

A vítima queixava-se de dores nas costas e apresentava uma fractura no nariz, tendo sido transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

