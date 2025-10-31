Moradores denunciam estacionamento abusivo na Ponta do Sol

Vários moradores têm manifestado o seu descontentamento devido ao estacionamento abusivo na Lombada da Ponta do Sol.

Segundo referiram ao DIÁRIO, esta situação tem sido recorrente, o que tem impedido a passagem de autocarros e camiões de recolha de lixo, tal como aconteceu esta sexta-feira.

Uma residente garantiu que a maioria dos carros mal-estacionados são viaturas rent-a-car, que têm bloqueado o trânsito “a quem tem de se deslocar para o seu trabalho todos os dias”.

“Isto é uma vergonha, um desrespeito tal essencialmente por parte dos turistas e uma falta de imposição de regras por parte das nossas entidades. Não é só aqui, mas por toda a ilha”, lamentou, pedindo medidas urgentes por parte das entidades e uma maior fiscalização por parte da Polícia de Segurança Pública.