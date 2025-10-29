Mulher sofre queimaduras de 2.º grau no Funchal
Uma mulher de 69 anos sofreu ontem à noite queimaduras de 2.º grau e teve de ser hospitalizada.
Segundo o DIÁRIO apurou, a mulher encontrava-se a tomar banho quando se sentiu mal e caiu. A água quente provocou-lhe queimaduras no corpo.
A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, pelas 20h40, e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Este incidente ocorreu na Travessa do Redondo, no Funchal.
