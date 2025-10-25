Mulher ferida após despiste na Serra de Água
Um carro despistou-se esta manhã na Serra de Água, na Ribeira Brava, o que provocou um ferido.
A condutora, uma mulher de 70 anos, apresentava ferimentos aparentemente ligeiros, tendo sido assistida no local pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.
Foi depois encaminhada para Centro de Saúde da Ribeira Brava e depois seguiu para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância desta corporação.
