Mulher ferida após despiste na Serra de Água

Um carro despistou-se esta manhã na Serra de Água, na Ribeira Brava, o que provocou um ferido.

A condutora, uma mulher de 70 anos, apresentava ferimentos aparentemente ligeiros, tendo sido assistida no local pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

Foi depois encaminhada para Centro de Saúde da Ribeira Brava e depois seguiu para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância desta corporação.