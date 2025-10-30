Jovem que assistia ao plenário sentiu-se mal e foi levada às Urgências

Uma jovem que assistia à reunião plenária desta manhã na Assembleia Legislativa da Madeira sentiu-se mal e teve de ser encaminhada para as Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. A deputada Cláudia Perestrelo (PSD), que é enfermeira, fez a primeira abordagem nesta ocorrência. Apesar da jovem ter sido levada ao hospital, aparentemente não se trata de uma situação grave.

O incidente foi referido pela própria presidente do parlamento, Rubina Leal, quando mencionou que havia dois grupos de convidados a assistir aos trabalhos parlamentares desta manhã: um de alunos do 11.º ano da Escola Gonçalves Zarco e outro de formandos de educação de adultos da Escola Profissional Francisco Fernandes.