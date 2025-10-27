Clube Naval do Funchal celebrou o legado do velejador madeirense Victor Caires

A sede do Clube Naval do Funchal recebeu, na passada sexta-feira, mais um Almoço da Malta do Calhau, um encontro que reuniu antigos e actuais membros ligados ao mar, de acordo com o comunicado enviado às redacções. O evento teve como convidado o velejador madeirense Victor Caires, homenageado pelo clube pela sua contribuição à vela regional e nacional.

Nascido em 1937, Victor Caires pertence a uma família com longa ligação ao mar, contando já quatro gerações dedicadas à náutica. Foi um dos primeiros velejadores madeirenses a competir internacionalmente, tendo integrado a equipa que representou a Madeira e Portugal no Campeonato da Europa de Vela, em Cascais, em 1958.

Além da vertente competitiva, Caires destacou-se no ensino e promoção da vela. Dirigiu o Centro Náutico da Mocidade Portuguesa entre 1966 e 1974 e fundou, em 1975, as Escolas de Vela da Direção-Geral dos Desportos. Ao longo da sua carreira, formou numerosos marinheiros amadores e colaborou com a Capitania do Porto do Funchal na certificação de desportistas náuticos.

A nota acrescenta, ainda, que durante o encontro, o presidente do Clube Naval do Funchal, António Fontes, entregou uma placa de homenagem com uma fotografia antiga da vista do mar para a Quinta Calaça, onde surge o pai de Victor Caires à proa de um veleiro.

O almoço reuniu velejadores e associados que partilharam recordações dos primeiros anos do clube, histórias das regatas e das antigas formas de construir e reparar velas. Foram também "relembradas tradições marítimas da Madeira, como a passagem dos veleiros pela baía da Quinta Calaça para saudar os navegadores locais."