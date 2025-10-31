Rotários do Funchal vão estar no Porto Santo este sábado

O Rotary Clube do Funchal vai estar, este sábado, no Porto Santo, para comemorar o feriado de dia 1 de Novembro.

No programa que foi preparado para a ilha dourada, está programado a deposição de uma cora de flores no padrão dos Descobrimentos, pelas 9 horas.

Depois, às 10 horas, há a inauguração de uma exposição 'Os Bettencourt Perestrelo de Vasconcelos, a história de uma família', orientada por Maria Cunha Paredes, no Hall de entrada da Câmara Municipal do Porto Santo.

Várias entidades vão estar presentes como o presidente da edilidade local, Nuno Batista e do governador do distrito 1960, Jorge Lucas Coelho.