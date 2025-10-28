 DNOTICIAS.PT
Resgate em curso no Cais do Sardinha

Seis elementos dos Bombeiros Municipais de Machico, apoiados por duas viaturas, estão a resgatar um turista que sofreu uma queda, esta tarde, na vereda do Cais do Sardinha, no Caniçal. 

A corporação recebeu o alerta pelas 14h55.

A vítima, do sexo masculino e de nacionalidade alemã, apresenta um suspeita de fractura em um joelho. 

Face as condições meteorológicas adversas, o homem não pode ser resgatado via meio aéreo ou marítimo. 

