Resgate em curso no Cais do Sardinha
Seis elementos dos Bombeiros Municipais de Machico, apoiados por duas viaturas, estão a resgatar um turista que sofreu uma queda, esta tarde, na vereda do Cais do Sardinha, no Caniçal.
A corporação recebeu o alerta pelas 14h55.
A vítima, do sexo masculino e de nacionalidade alemã, apresenta um suspeita de fractura em um joelho.
Face as condições meteorológicas adversas, o homem não pode ser resgatado via meio aéreo ou marítimo.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo