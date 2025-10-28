Resgate em curso no Cais do Sardinha

Seis elementos dos Bombeiros Municipais de Machico, apoiados por duas viaturas, estão a resgatar um turista que sofreu uma queda, esta tarde, na vereda do Cais do Sardinha, no Caniçal.

A corporação recebeu o alerta pelas 14h55.

A vítima, do sexo masculino e de nacionalidade alemã, apresenta um suspeita de fractura em um joelho.

Face as condições meteorológicas adversas, o homem não pode ser resgatado via meio aéreo ou marítimo.