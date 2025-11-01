Grupo de Folclore do Porto Santo festeja hoje 62 anos

O Grupo Folclórico do Porto Santo comemora, este sábado, 62 anos e existência. Trata-se de um instituição que ao longo de seis décadas levou e vai levar para todo o Portugal e no estrangeiro, a identidade e a cultura porto-santense.

Duarte Mendonca, presidente do grupo folclórico, disse ao DIÁRIO, estar muito satisfeito “com percurso até aqui. Vamos vivendo o dia-a-dia da nossa instituição e é com muito orgulho que hoje celebramos 62 anos”.

“Acima de tudo temos feito com que possamos preservar e divulgar até outras regiões a nossa cultura, temos realizado o festival de folclore todos anos, e trazer até à ilha outros grupos folclóricos, o que é sempre muito bom”, assume.

Para o futuro, Duarte Mendonça deseja que a instituição, embora sempre com dificuldades, "possa trazer mais elementos para o grupo, pois não é nada fácil trazer gente mais nova para este tipo de actividade”. O presidente do grupo folclórico do Porto Santo é da opinião “que as escolas podiam ter aulas de folclore, principalmente nos alunos mais jovens". "Era uma maneira de cativar para este tipo de actividade", considera.

O Grupo folclórico do Porto Santo já participou, esta manhã de sábado, numa missa que se realizou na Igreja do Espírito Santo e à noite realiza-se num restaurante local um jantar aniversário.