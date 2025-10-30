Academia do Bacalhau do Porto Santo assinala 15 anos de existência

A academia do bacalhau do Porto Santo está de parabéns, pois completa 15 anos de existência e vai realizar um jantar num restaurante local.

Apesar de se mostrar satisfeito com a longevidade da instituição, o actual presidente, Jorge Jacinto, desejava ter mais participantes. "Estaria mais satisfeito se tivesse mais compadres a ingressar na academia", disse, reforçando que o objectivo passava pela ingressão de seis compadres por ano. "Contudo só consegui que entrassem três, temos uma pessoa que está a espera há vários meses e mais duas, para poderem ingressar na academia do bacalhau do Porto Santo", referiu.

Actualmente a Academia do Bacalhau tem 86 compadres, "o que é muito bom". Contudo a média de participantes nos jantares sociais mensais, que se realizam na última quinta-feira de cada mês, "varia entre os 18 a 24 compadres, o que é muito pouco para mais 80 compadres que a instituição tem", disse Jorge Jacinto.

O presidente da instituição salientou que os jantares socais têm "fundamento social que é para angariação de valores para ajudar quem precisa, com cadeiras de rodas, fraldas e outras coisas que sejam precisas".

A Academia do Bacalhau do Porto Santo ao longo destes 15 anos existência ajudou muitas pessoas e instituições, e é essa a intensão para o futuro, de continuar ajudar quem mais necessita na ilha do Porto Santo.