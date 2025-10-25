Grande concentração de motos no Porto Santo

O Grupo Motards Unidos e a Associação de Motards do Porto Santo estão realizar, este fim de semana, uma mega concentração de motos na "ilha dourada".

Tudo começou, na sexta-feira, com um jantar (caldo verde) na sede dos Motards do Porto Santo, cuja a receita reverteu para o motard Diamantino, que teve um grave acidente.

Já hoje realizou-se um passeio com perto de cem motos, por vários sítios da "ilha dourada". No meio da tarde está prevista mais uma acção social, num bar na Rua João Gonçalves Zarco.

Um dado a realçar é o facto de, nas várias artérias do Porto Santo em que os motards passaram, as pessoas aplaudiam e acenavam com alegria.

À noite realizar-se-á um jantar, novamente na sede dos Motards do Porto Santo.

Sem dúvida momentos inesquecíveis que só o espírito motard sabe realizar.