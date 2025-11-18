Duas pessoas e duas empresas arguidas após buscas na TAP

O Ministério Público constituiu hoje quatro arguidos, duas pessoas e duas empresas, na "Operação voo TP789", após buscas à TAP, ao Grupo Barraqueiro e à Parpública relacionadas com a privatização da companhia área em 2015.

"No âmbito de inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), informa-se que, na sequência das buscas realizadas hoje, foram constituídos quatro arguidos: duas pessoas singulares e duas pessoas coletivas", refere a página do DCIAP na Internet.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) avançou hoje que decorreram buscas em 25 locais, que incluem empresas, como a TAP, o Grupo Barraqueiro e a Parpública, sociedades de advogados e sociedades de revisor oficial de contas e que não estão previstas detenções.