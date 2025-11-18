Ministro Pinto Luz "absolutamente tranquilo" com buscas na TAP

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, disse hoje estar "absolutamente tranquilo" com as buscas hoje efetuadas na TAP relacionadas com a privatização da transportadora aérea portuguesa em 2015.

"Estou absolutamente tranquilo. Este é dos processos mais escrutinados na vida pública portuguesa. Já teve escrutínio do Tribunal de Contas, já teve escrutínio da Justiça até, porque como já sabemos, já teve um processo que incidiu sobre todo o processo de privatização, já teve uma comissão parlamentar de inquérito", afirmou aos jornalistas Miguel Pinto Luz, em Leiria.

"Durante meses todos nós tivemos a oportunidade, fomos brindados com horas e horas infindáveis de escrutínio público, saudável na Assembleia da República e, portanto, estamos absolutamente tranquilos, o Governo, eu próprio, todos os intervenientes", declarou Miguel Pinto Luz.

A TAP, o Grupo Barraqueiro e a Parpública estão hoje a ser alvo de buscas da PJ, com vários meios de comunicação social a apontar alegados crimes na privatização concluída em 2015.

O governante adiantou que "o Governo está a acompanhar com enorme tranquilidade".

"Vivemos num Estado de Direito, é bom que este escrutínio seja feito, que os portugueses sejam esclarecidos e que a Justiça também possa fazer o seu trabalho, com toda a tranquilidade", insistiu.

Destacando que se está a viver "um momento especial na companhia", pois "a TAP está no meio de um processo de privatização", o ministro referiu que "daqui a três dias, menos de quatro dias", se esperam as primeiras propostas.

"Sabemos que há muita vontade de muitos investidores, muitos grupos internacionais, de poderem adquirir a TAP neste processo de privatização. Portanto, o Governo está absolutamente comprometido, focado com este processo de privatização", garantiu.

O governante assegurou ainda que o executivo será colaborante "com tudo o que as autoridades precisarem e esta é a posição que o Governo tem neste momento".