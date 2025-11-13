Acidente entre duas viaturas fere mulher
Um choque entre duas viaturas ligeiras, ocorrida ontem pelas 20h00, causou ferimentos numa mulher de 54 anos.
O acidente deu-se no Caminho do Terço, no Funchal, tendo uma das pessoas envolvidas sido assistida no local e transportada ao Hospital pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
Outro acidente entre moto e carro também feriu um jovem, mas este caso aconteceu pelas 22h50, igualmente no Funchal e também com apoio dos BVM.
O jovem de 19 anos queixava-se de dores no ombro e nos joelhos. Foi transportado ao Hospital.
