Acidente entre duas viaturas fere mulher

Um choque entre duas viaturas ligeiras, ocorrida ontem pelas 20h00, causou ferimentos numa mulher de 54 anos.

O acidente deu-se no Caminho do Terço, no Funchal, tendo uma das pessoas envolvidas sido assistida no local e transportada ao Hospital pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Outro acidente entre moto e carro também feriu um jovem, mas este caso aconteceu pelas 22h50, igualmente no Funchal e também com apoio dos BVM.

O jovem de 19 anos queixava-se de dores no ombro e nos joelhos. Foi transportado ao Hospital.