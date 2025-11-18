Barraqueiro confirma buscas no grupo e diz-se tranquilo com papel na privatização da TAP

O Grupo Barraqueiro, de Humberto Pedrosa, confirmou hoje buscas na sede de empresas do grupo, no âmbito da privatização da TAP em 2015, e manifestou total "confiança e tranquilidade" na sua intervenção no processo.

"O Grupo Barraqueiro manifesta total confiança e tranquilidade na sua intervenção no processo de privatização da TAP, não existindo qualquer motivo de preocupação relativamente às diligências em curso", informou em comunicado o grupo liderado por Humberto Pedrosa, acionista da Atlantic Gateway (juntamente com David Neeleman), que venceu a privatização da TAP no Governo PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelhos.

O grupo acrescentou que "de uma forma voluntária, já tinha sido entregue no Ministério Público um dossier com toda a informação relevante sobre o processo de privatização da TAP, incluindo extensa prova de não ter realizado qualquer ato menos claro ou suspeito de irregularidade".