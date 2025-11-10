Duas mulheres vítimas de queda junto ao Anadia

Duas mulheres, de 23 e 27 anos, caíram esta tarde em simultâneo junto ao Centro Comercial Anadia Shopping.

A mais nova apresentava um corte num lábio e um hematoma. A outra queixava-se de dores no corpo.

Ambas foram socorridas pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportadas em duas ambulâncias para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.