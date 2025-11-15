 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Colisão na via rápida deixa duas pessoas feridas

None

Um pouco antes das 9 horas deste sábado, 15 de Novembro, duas viaturas colidiram na via rápida, ao km 9, no nó da Ponte dos Frades, deixando duas pessoas feridas. 

As vítimas, entre os 20 e os 35 anos, apresentavam queixas nos membros superiores, costelas e escoriações. Foram socorridas pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que estiveram no local com duas ambulâncias e cinco elementos. 

O sinistro, que ocorreu no sentido Ribeira Brava- Funchal, deixou o trânsito congestionado. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo