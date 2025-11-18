Ronaldo concentra atenções na imprensa nacional desta terça-feira

A imprensa nacional destaca um conjunto de notícias que colocam Cristiano Ronaldo no centro da atenção mediática, tanto dentro como fora dos relvados.

No plano desportivo, várias jornais apontam que Ronaldo poderá falhar dois jogos no Mundial, com especialistas a recordarem que os precedentes não lhe são favoráveis. Além disso, sublinham que a selecção portuguesa tem marcado, estatisticamente, o dobro dos golos quando o avançado não está em campo.

Fora do futebol, o nome de Cristiano Ronaldo surge novamente em destaque devido à sua deslocação a Washington, onde deverá ser recebido hoje por Donald Trump na Casa Branca.

Cristiano Ronaldo recebido esta terça-feira por Trump na Casa Branca O astro madeirense deverá encontrar-se com Donald Trump, no mesmo dia em que o Presidente dos Estados Unidos da América vai receber o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman.

Público:

- "Construção e agricultura contratam 800 imigrantes através da 'via verde'"

- "Imobiliário. Bancos têm de 'armazenar' 400 milhões para conter risco sistémico"

- "Tráfico. Fugitivo do PCC rastreado pela mulher: a queda de 'Hulk'"

- "Casa Branca. Diplomacia e negócios na visita de príncipe saudita"

- "Parlamento. Leitão Amaro é o ministro que menos responde aos deputados"

- "Mundial. Ronaldo deverá falhar dois jogos. Precedentes não ajudam"

- "Astrobiologia. Lígia criou um guia para procurar vida nas nuvens de outros planetas"

- "Lisboa. Novas regras de Moedas para AL em Lisboa mais flexíveis do que as apresentadas em março"

Jornal de Notícias:

- "Porto lidera lista negra de acidentes de trabalho com cem mortes em cinco anos"

- "Sondagem. Marques Mendes ultrapassa Gouveia e Melo na corrida a Belém"

- "Debate presidencial. Ventura na 'eleição errada' e Seguro 'com vergonha do PS'. Painel de jornalistas do JN analisa confronto e dá vitória unânime ao antigo líder socialista"

- "Polícia sodomizou sem-abrigo com bastão enquanto colegas filmavam"

- "Mobilidade. Cávado e Ave querem unir transportes públicos"

- "Cop30. Portugal garante mais 1,6 milhões a países em desenvolvimento"

- "ADSE. Idosos perdem acesso por receberem complemento solidário"

- "Futebol. Seleção marca o dobro dos golos quando Ronaldo não está"

- "Cinema. Moda, brilho e emoção no regresso às galas de Hollywood"

Diário de Notícias:

- "PJ já deteve este ano 24 condenados e procurados pela Justiça brasileira"

- "Previsões. Bruxelas reconhece pressão máxima nos preços das casas em Portugal"

- "Simon Sebag Montefiore [jornalista e escritor britânico]. 'Putin está a canalizar tanto o poder Romanov como o soviético para um novo paradigma de Estado russo e de glória'"

- "Saúde. Ministra garante que linha SNS24 está a ser reforçada e que não há falta de vacinas para a gripe"

- "Marisa Matias. 'Pureza faz alternativas dentro e fora do bloco'"

- "Media. Governo avança com pagamento de 2,3 milhões para a saída de 38 trabalhadores da RTP"

- "Arábia Saudita. Defesa, energia e acordos de Abraão (mas não Khashoggi) na agenda de MBS na Casa Branca"

- "Presidenciais. Candidato de extrema-direita parte como favorito à 2.ª volta no Chile"

- "João Tordo: 'Sou dez vezes o escritor que era quando comecei'"

- "Orçamento. Do IVA às apostas. Partidos apresentam 29 propostas de alteração no Desporto"

Correio da Manhã:

- "Negócio falhado provoca duplo homicídio"

- "Investimento milionário em restaurante na origem da tragédia"

- "Ator absolvido do crime de violação" (Carloto Cotta)

- "Ivanovic fora dos planos de Mourinho" (Benfica)

- "Blopa com nova oportunidade" (Sporting)

- "Mestre de artes marciais abusa de atletas menores" (Loures)

- "Tornado no Algarve com rajadas de 220 km/h"

Negócios:

- "Cai travão à recusa dos pais a trabalhar ao fim de semana"

- "Burocracia ambiental atrasa investimentos de 1,3 mil milhões"

- "Radar África. Tribunal Supremo retira três crimes no caso contra Isabel dos Santos"

- "Bruxelas já dá como perdido excedente das contas públicas pelo menos até 2027"

- "Fundos veem demasiada 'pressão' para investirem no residencial nacional"

- "Fim das portagens nas Scut com custo abaixo do previsto"

- "Impostos. Elétricas perdem no Supremo. IMI é para pagar"

O Jornal Económico:

- "Depressão Cláudia coloca a 80% reserva de água nas barragens"

- "Bruxelas foi 'mais prudente' que o Governo. Prevê regresso aos défices em 2026"

- "'Longevidade é um trunfo para a Europa". O antigo presidente da Comissão Europeia [Durão Barroso] sinaliza ao JE 'todo um cluster económico ligado à longevidade'"

- "Futuro. Como a Inteligência Artificial muda o trabalho"

- "Ministra da Saúde inicia volta a Portugal para avaliar resposta do SNS"

- "Lince Capital já investiu mais de 140 milhões em startups"

- "Proveitos do alojamento turístico sobem para 5.700 milhões"

- "CGTP dá tiro de partida para greve geral com entrega de pré-aviso"

O Jogo:

- "FC Porto. Entrevista exclusiva - Bednarek. 'Vamos deixar tudo em campo'. Titular em todos os jogos, projeta com ambição os desafios de uma época exigente"

- "'O que mais me surpreendeu foi a mentalidade competitiva do clube'"

- "'Tenho orgulho em ser alguém em quem a equipa pode confiar'"

- "'Tento ser uma extensão do treinador no relvado'"

- "Luuk de Jong reintegrado e com mira apontada ao Nice"

- "Sporting. Morten Hjulmand coleciona minutos. Dinamarquês é o jogador mais utilizado do plantel"

- Benfica. Ivanovic com teste na Taça. Lesão de Pavlidis abre vaga no ataque"

- "Ucranianos rendidos a Trubin e há quem peça uma estátua"

- "Boavista reportagem. Fidelidade mesmo nos distritais. O JOGO dá voz aos adeptos após queda no abismo"

- "Seleção. João Neves virou goleador. 'Pode ser crucial no Mundial', salienta Flávio Meireles"

- "Cristiano Ronaldo é hoje recebido por Trump na Casa Branca"

- "Mundial sub-17. México-Portugal 13H00. Coragem rumo aos 'quartos'"

A Bola:

- "Ioannidis corre para o dérbi. Trabalha para ser opção na Luz a 5 de dezembro. Avançado empenhado e com foco extra para recuperar dentro do prazo mais otimista"

- "Leões já procuram substituto para Morita"

- "Matheus Reis exemplar para Rui Borges"

- "Benfica. Manu está pronto. Médio prepara-se para regressar à competição"

- "Ivanovic titular diante do Atlético"

- "Entrevista Pizzi. 'Ian Cathro tem sido uma grande surpresa'/ 'No Benfica, estive acima da média'"

- "FC Porto. De Jong reintegrado. 'Sinto-me bem. Foi um caminho longo', diz o ponta de lança"

Record:

- "Três de uma vez"

- "Renovações de Inácio, Trincão e Diomande em marcha

- "Águia espera por Rafa"

- "Não cometi atos de corrupção" (Entrevista - Fernando Tavares e a Operação Lex)

- "Ronaldo recebido por Trump na Casa Branca"

- "Samu quer o título"