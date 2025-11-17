Cristiano Ronaldo recebido esta terça-feira por Trump na Casa Branca
O astro madeirense deverá encontrar-se com Donald Trump, no mesmo dia em que o Presidente dos Estados Unidos da América vai receber o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman.
A informação foi revelada por Jake Traylor, jornalista da MSNowNews.
Cristiano Ronaldo manifestou recentemente a vontade de conhecer Donald Trump, em entrevista a Piers Morgan.
"Espero poder conversar com ele algum dia, porque ele é uma daquelas pessoas de quem eu realmente gosto. Acho que ele consegue fazer as coisas acontecerem, e eu respeito pessoas assim. Donald Trump é uma daquelas pessoas que podem ajudar a mudar o mundo", afirmou o capitão da Seleção Nacional em conversa com o jornalista britânico.
Ronaldo concede “entrevista mais pessoal da sua vida” a Piers Morgan
O futebolista madeirense Cristiano Ronaldo participou, recentemente, numa entrevista aberta com o jornalista britânico Piers Morgan e a primeira parte será publicada amanhã, às 14 horas.
O jornal O Jogo avança ainda que a audiência que deverá ter lugar ao meio-dia de Washington (16 horas de Portugal).