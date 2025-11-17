Cristiano Ronaldo recebido esta terça-feira por Trump na Casa Branca

O astro madeirense deverá encontrar-se com Donald Trump, no mesmo dia em que o Presidente dos Estados Unidos da América vai receber o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman.

A informação foi revelada por Jake Traylor, jornalista da MSNowNews.

NEW: Trump is expected to host soccer superstar Cristiano Ronaldo at the White House tomorrow, according to three White House officials.



Ronaldo, who plays in the Saudi Pro League, is expected to visit the WH on the same day where Trump will host the Saudi crown prince. — Jake Traylor (@jake__traylor) November 17, 2025

Cristiano Ronaldo manifestou recentemente a vontade de conhecer Donald Trump, em entrevista a Piers Morgan.

"Espero poder conversar com ele algum dia, porque ele é uma daquelas pessoas de quem eu realmente gosto. Acho que ele consegue fazer as coisas acontecerem, e eu respeito pessoas assim. Donald Trump é uma daquelas pessoas que podem ajudar a mudar o mundo", afirmou o capitão da Seleção Nacional em conversa com o jornalista britânico.

Ronaldo concede “entrevista mais pessoal da sua vida” a Piers Morgan O futebolista madeirense Cristiano Ronaldo participou, recentemente, numa entrevista aberta com o jornalista britânico Piers Morgan e a primeira parte será publicada amanhã, às 14 horas.

O jornal O Jogo avança ainda que a audiência que deverá ter lugar ao meio-dia de Washington (16 horas de Portugal).