Madeira

Trânsito congestionado no sublanço Cancela–Caniço esta terça-feira

Imagem Vialitoral

O sublanço Cancela-Caniço, no sentido Machico-Ribeira Brava, apresenta trânsito congestionado nesta terça-feira devido ao fluxo intenso de veículos.

De acordo com a aplicação InfoVias e as câmara das Vialitoral, o engarrafamento prolonga-se por cerca de 1 quilómetro, entre os quilómetros 23 e 22.

Esta é uma zona da Via Rápida, onde os congestionamentos são frequentes, pelo que os condutores devem redobrar a atenção, conduzir com cautela, evitar ultrapassagens e respeitar os limites de velocidade.

