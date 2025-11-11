Trânsito congestionado no sublanço Cancela–Caniço esta terça-feira
O sublanço Cancela-Caniço, no sentido Machico-Ribeira Brava, apresenta trânsito congestionado nesta terça-feira devido ao fluxo intenso de veículos.
De acordo com a aplicação InfoVias e as câmara das Vialitoral, o engarrafamento prolonga-se por cerca de 1 quilómetro, entre os quilómetros 23 e 22.
Esta é uma zona da Via Rápida, onde os congestionamentos são frequentes, pelo que os condutores devem redobrar a atenção, conduzir com cautela, evitar ultrapassagens e respeitar os limites de velocidade.