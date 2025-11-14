Cristiano Ronaldo dispensado dos trabalhos da selecção

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo foi hoje dispensado dos trabalhos da seleção, depois de ter sido expulso na quinta-feira no jogo com a Irlanda e estar, assim, impedido de competir no embate com a Arménia.

A informação foi avançada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com Cristiano Ronaldo dispensado, tendo em conta que não pode estar no jogo de domingo, no Estádio do Dragão, no jogo da última jornada de apuramento do grupo F para o Mundial2026.

O capitão da seleção portuguesa viu vermelho direto no encontro em Dublin aos 61 minutos, quando Portugal perdia por 2-0, na sequência de um lance em que deu uma cotovelada a um adversário, com o videoárbitro a indicar vermelho direto.

Ao seu 226.º encontro pela seleção portuguesa e ao fim de 22 anos a atuar pelos 'AA' lusos, o avançado do Al Nassr, de 40 anos, viu pela primeira vez um cartão vermelho na equipa das 'quinas'.

Por outro lado, é a 13.ª ocasião em que Ronaldo é expulso em toda a carreira, tendo, até à data, acumulado 12 por alguns clubes que representou: seis pelo Real Madrid, cinco pelo Manchester United e uma pela Juventus.

No domingo, em caso de triunfo, Portugal assegura o primeiro lugar do grupo e o apuramento direto, mas um empate ou até uma derrota também poderão ser suficientes, se húngaros e irlandeses empatarem no mesmo dia.

O Mundial2026 realiza-se nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho, e será disputado por 48 equipas.