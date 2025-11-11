Vai faltar água no Caminho do Terço esta quarta-feira
A Câmara Municipal do Funchal informou que, devido a intervenções nas redes de água potável, está previsto o corte do abastecimento de água, no Caminho do Terço, esta quarta-feira, a partir das 9 horas e durante cerca de 4 horas.
Os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são:
Caminho do Meio
Rua do Miranda
Rua do Clube da Choupana
Caminho das Voltas
Ladeira do Clube da Choupana
Entrada 6 da Rua do Clube da Choupana
Caminho da Casa Velha
Travessa do Pomar
Entrada 48 da Travessa do Pomar
Entrada 31 da Travessa do Pomar
Entrada 13 da Travessa do Pomar
Beco do Transval
Entrada 23 do Beco do Transval
Travessa do Transval
Entrada 45 da Travessa do Transval
Entrada 25 da Travessa do Transval
Vereda da Bela Vista
Entrada 94 do Caminho do Meio
Vereda do Jardim Botânico
Impasse da Murta
Impasse do Jardim Botânico
Rua do Jardim Botânico
Rua Carlos Azevedo Menezes
Caminho da Rentróia
Rua Pita da Silva
Beco do Ribeiro
Entrada 1 do Beco do Ribeiro
Rua Dr. António Costa
Rua Luís da Paixão Fernandes
Rua do Bom Sucesso
Rua do Cabeço de Ferro
Impasse do Cabeço de Ferro
Estrada da Boa Nova
Entrada 47 do Caminho da Casa Velha
Travessa da Casa Velha
Rua das Amoreiras
Travessa do Ribeiro da Nora
Entrada da Porta de Ferro
Rua do Ribeiro da Nora
Beco do Chapeleiro
Rua Quinta das Amoreiras