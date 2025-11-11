Vai faltar água no Caminho do Terço esta quarta-feira

A Câmara Municipal do Funchal informou que, devido a intervenções nas redes de água potável, está previsto o corte do abastecimento de água, no Caminho do Terço, esta quarta-feira, a partir das 9 horas e durante cerca de 4 horas.

Os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são:

Caminho do Meio

Rua do Miranda

Rua do Clube da Choupana

Caminho das Voltas

Ladeira do Clube da Choupana

Entrada 6 da Rua do Clube da Choupana

Caminho da Casa Velha

Travessa do Pomar

Entrada 48 da Travessa do Pomar

Entrada 31 da Travessa do Pomar

Entrada 13 da Travessa do Pomar

Beco do Transval

Entrada 23 do Beco do Transval

Travessa do Transval

Entrada 45 da Travessa do Transval

Entrada 25 da Travessa do Transval

Vereda da Bela Vista

Entrada 94 do Caminho do Meio

Vereda do Jardim Botânico

Impasse da Murta

Impasse do Jardim Botânico

Rua do Jardim Botânico

Rua Carlos Azevedo Menezes

Caminho da Rentróia

Rua Pita da Silva

Beco do Ribeiro

Entrada 1 do Beco do Ribeiro

Rua Dr. António Costa

Rua Luís da Paixão Fernandes

Rua do Bom Sucesso

Rua do Cabeço de Ferro

Impasse do Cabeço de Ferro

Estrada da Boa Nova

Entrada 47 do Caminho da Casa Velha

Travessa da Casa Velha

Rua das Amoreiras

Travessa do Ribeiro da Nora

Entrada da Porta de Ferro

Rua do Ribeiro da Nora

Beco do Chapeleiro

Rua Quinta das Amoreiras