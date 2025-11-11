Plenário de trabalhadores da HF pode afectar carreiras esta terça-feira

A Horários do Funchal alertou, hoje, para o facto de ter sido convocado um plenário de trabalhadores, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira (STRAMM), para esta terça-feira, pelo que poderá afectar o funcionamento das carreiras.

Essa 'reunião' de trabalhadores deverá acontecer entre as 10h00 e as 15 horas.

"A empresa lamenta os constrangimentos que possam resultar desta perturbação, e tudo fará para minimizá-los, apelando à melhor compreensão de todos os seus clientes, apresentando sinceras desculpas", indica em nota à imprensa.