Acórdão do caso de homicídio em Machico entre as notícias em destaque desta terça-feira

O Tribunal do Funchal profere hoje o acórdão do julgamento de um homem acusado de ter matado a ex-mulher em outubro do ano passado, no concelho de Machico, na ilha da Madeira.

O homicídio terá ocorrido na manhã de 30 de outubro de 2024, quando a vítima estava a dormir, tendo o arguido, munido de um tubo de ferro, desferido golpes na cabeça da ex-mulher, após o que abandonou o local.

O suspeito terá escondido o tubo de ferro numa zona de mato, tendo a mulher sido encontrada morta no quarto por um dos filhos.

O arguido, de 53 anos, natural da Argentina, mas com nacionalidade venezuelana, está em prisão preventiva, sendo acusado de um crime de homicídio qualificado.

Hoje, também é notícia:

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está hoje em Madrid, onde vai assinar novos acordos com o Governo de Espanha e terá reuniões com o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e o Rei Felipe VI.

Zelensky, que lidera um país em guerra há mais de três anos, na sequência do ataque unilateral da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022, passará ainda pelo parlamento espanhol e reunir-se-á com representantes da indústria da defesa de Espanha.

Da agenda do Presidente ucraniano em Madrid faz ainda parte uma visita, com Pedro Sánchez, ao museu de arte contemporânea Rainha Sofía, para ver o quadro de Pablo Picasso "Guernica", que invoca o bombardeamento da cidade com o mesmo nome, durante a guerra civil espanhola de 1936-1939.

Tanto Sánchez como Felipe VI têm manifestado reiteradamente apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia, sendo esta a terceira visita de Zelensky a Espanha desde fevereiro de 2022.

A visita a Espanha segue-se a outras que Zelensky fez nos últimos dias à Grécia e a França.

ECONOMIA

A Mota-Engil vai propor hoje aos acionistas, em assembleia-geral no Porto, lançar empréstimos obrigacionistas de até 750 milhões de euros.

Além de várias alterações ao contrato social, a construtora vai propor "discutir e deliberar sobre a autorização a conceder pela assembleia-geral da sociedade para a emissão de um ou mais empréstimos obrigacionistas, em euros ou noutra divisa, até ao montante global de 750 milhões de euros", informou a empresa liderada por Carlos Mota dos Santos em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em 22 de outubro.

Além da holding da família Mota (MGP) que detém 40,19%, a estrutura acionista conta com a Epoch Capital Investments B.V., que detém 32,41%.

PAÍS

O Tribunal de Coimbra começa a julgar hoje de manhã uma mulher de 20 anos, acusada de tentar matar por duas vezes o filho de cerca de cinco meses, quando o bebé recebia tratamento no Hospital Pediátrico.

Os dois crimes de tentativa de homicídio qualificado de que é acusada a mãe terão ocorrido entre 31 de dezembro de 2024 e 02 de janeiro de 2025, quando o bebé estava internado no Hospital Pediátrico de Coimbra.

De acordo com a acusação, a que a agência Lusa teve acesso, a criança é portadora de uma doença genética que leva a perturbações no desenvolvimento intelectual e físico, infeções recorrentes das vias aéreas, anomalias cerebrais e do esqueleto e membros.