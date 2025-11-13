Turistas continuam a procurar levadas mesmo com percursos fechados

Apesar dos percursos recomendados continuarem fechados, como bem recordou esta manhã o Serviço Regional de Proteção Civil, a verdade é que as zonas montanhosas estão pejadas de viaturas de turismo, nomeadamente carros particulares, com os turistas à procura de mais um passeio.

É o caso das levadas da zona do Rabaçal, como se pode constatar numa das fotografias de câmeras de videovigilância, ou na zona da Achada do Teixeira, que leva ao Pico Ruivo, ou ainda no Pico do Arieiro. embora aqui apenas se vejam pessoas bem agasalhadas, não indicando que estejam a fazer o trilho.

Sejam pessoas que não receberam a informação de que é desaconselhável saídas a terreno num dia como estes ou apenas não cumprem, porque têm uma agenda apertada de trilhas a percorrer, é certo que não faltam exemplos de zonas a serem percorridas, mesmo que todos os percursos recomendados (para não falar dos não recomendados) estejam ainda encerrados.

Nota ainda o facto do site do IFCN estar em baixo durante toda a manhã, como se pode ver no 'print' feito há pouco. Quem quisesse consultar informação actualizada, não consegue, pois nem na página de facebook do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza está actualizado com essa informação. A última foram flores, há cerca de 2 horas.