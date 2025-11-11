Todos os percursos pedestres classificados da Região encerrados esta quarta-feira

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que, devido aos avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) para a Região Autónoma da Madeira, todos os percursos pedestres classificados vão estar encerrados amanhã.

Através de uma publicação nas redes sociais, o IFCN esclarece ainda que a Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro estará igualmente encerrada.

"Recomenda-se a todos que sigam as orientações emitidas pelas autoridades de Proteção Civil e que evitem comportamentos de risco", recomenda.

Apela ainda que se for vista alguma situação anómala nos percursos pedestres, nomeadamente quedas de pedras, ramos ou árvores a obstruir o caminho, ou qualquer outra ocorrência, deverá reportar ao IFCN.

Tal como noticiado, o IPMA prevê um agravamento do estado de tempo no arquipélago da Madeira a partir da madrugada de quarta-feira até à tarde de domingo na costa Sul e zonas montanhosas devido aos impactos da depressão Cláudia, centrada a Sudoeste das ilhas britânicas e quase estacionária.