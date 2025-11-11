Salário Mínimo aumenta 65 euros na Madeira em 2026

O Conselho Económico e da Concertação Social reuniu-se, na tarde de hoje, sob a presidência da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude. No final do encontro, Paula Margarido revelou que as propostas dos parceiros sociais, para aumento do salário mínimo nacional na Região, foram relativamente próximas da do Governo Regional, o que culminou com uma decisão de deliberação de 980 euros.

Esse valor vai ser, agora, apresentado ao presidente do Governo Regional, estando, por isso, sujeito a aprovação.

Mas, tudo indica que será aprovado em Conselho de Governo e depois pela ALM, considerando que nasce da proposta governamental e teve a adesão da maioria dos parceiros sociais.

Fixado actualmente em 915 euros, ao passar para 980 no próximo ano, estaremos perante um aumento de 65 euros, correspondentes a ligeiramente mais de 7%.

O objectivo é cumprir a promessa eleitoral de 1200 euros em 2029 (legislatura).

A proposta terá sido: 980 euros em 2026; 1.050 euros em 2027; 1.130 euros em 2028 e 1.213 euros em 2029.