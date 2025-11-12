 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Procura pelo Rabaçal em alta mesmo com percursos encerrados

None
Foto Netmadeira

Apesar do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) ter determinado o encerramento de todos os percursos pedestres classificados em consequência do mau tempo, há quem teime em fazer caminhadas.

As câmaras da Net Madeira mostram a elevada afluência ao Rabaçal por parte de turistas, com o parque de estacionamento bem composto num dia onde está proibida a realização de levadas ou veredas.

Todos os percursos pedestres classificados da Região encerrados esta quarta-feira

Em causa estão os avisos meteorológicos emitidos pelo IPMA para a Madeira

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo