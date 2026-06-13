“Foi uma prova muito bonita”, diz Abel Carretero após vencer USM
Espanhol conquista prova rainha com quase 20 minutos de vantagem sobre o segundo classificado
Abel Carretero venceu este sábado a Ultra Skyrunning Madeira (USM), prova rainha da Ultra Skyrunning Madeira 2026 disputada em ambiente de alta montanha no concelho de Santana, concluindo o percurso em 05:32:35.
No final, o atleta espanhol destacou a qualidade da prova e o sentimento de conquista. “Foi uma prova muito bonita”, referiu, sublinhando também a exigência do percurso técnico.
“É a primeira vez, mas logo com vitória é muito, muito bom”, acrescentou o vencedor, que já tinha tentado a prova em edições anteriores sem conseguir concluir.
Carretero salientou ainda o carácter duro e técnico da competição, considerando-a uma experiência marcante no seu percurso desportivo. Com este resultado, o espanhol assegurou o triunfo na edição deste ano da USM.