Polícia Florestal identifica 10 pessoas em percursos interditados
Apesar do aviso do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) de encerramento de todos os percursos pedestres esta quarta-feira, por motivos de segurança, o corpo de Polícia Florestal identificou 10 pessoas a circular em percursos interditos na zona do Rabaçal.
Todos os percursos pedestres classificados da Região encerrados esta quarta-feira
Em causa estão os avisos meteorológicos emitidos pelo IPMA para a Madeira
Andreia Correia , 11 Novembro 2025 - 12:15
Através de um comunicado de imprensa, o IFCN "lamenta profundamente que, apesar dos alertas e da sinalização existente, continuem a verificar-se situações de incumprimento que colocam em risco a segurança dos visitantes e dos próprios operacionais envolvidos em eventuais ações de socorro."
O presidente do IFCN, Manuel Filipe, reforça que “as medidas de encerramento têm um único objetivo: proteger a integridade física das pessoas e evitar situações de perigo em zonas de montanha, onde as condições meteorológicas podem alterar-se rapidamente e causar acidentes graves”.
A concluir, o IFCN reitera o apelo à responsabilidade e colaboração de todos, em especial dos visitantes e operadores turísticos, para que respeitem as determinações em vigor e consultem sempre os avisos oficiais antes de planear qualquer atividade em áreas florestais ou percursos pedestres.
Tal como noticiado hoje pelo DIÁRIO, as câmaras da Net Madeira mostraram a elevada afluência ao Rabaçal por parte de turistas.
Andreína Ferreira , 12 Novembro 2025 - 14:31
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo