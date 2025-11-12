Polícia Florestal identifica 10 pessoas em percursos interditados

Apesar do aviso do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) de encerramento de todos os percursos pedestres esta quarta-feira, por motivos de segurança, o corpo de Polícia Florestal identificou 10 pessoas a circular em percursos interditos na zona do Rabaçal.

Através de um comunicado de imprensa, o IFCN "lamenta profundamente que, apesar dos alertas e da sinalização existente, continuem a verificar-se situações de incumprimento que colocam em risco a segurança dos visitantes e dos próprios operacionais envolvidos em eventuais ações de socorro."

O presidente do IFCN, Manuel Filipe, reforça que “as medidas de encerramento têm um único objetivo: proteger a integridade física das pessoas e evitar situações de perigo em zonas de montanha, onde as condições meteorológicas podem alterar-se rapidamente e causar acidentes graves”.

A concluir, o IFCN reitera o apelo à responsabilidade e colaboração de todos, em especial dos visitantes e operadores turísticos, para que respeitem as determinações em vigor e consultem sempre os avisos oficiais antes de planear qualquer atividade em áreas florestais ou percursos pedestres.

Tal como noticiado hoje pelo DIÁRIO, as câmaras da Net Madeira mostraram a elevada afluência ao Rabaçal por parte de turistas.