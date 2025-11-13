Catorze barras fechadas devido à agitação marítima

Catorze barras marítimas estão hoje fechadas à navegação devido à agitação marítima forte, que levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir avisos meteorológicos para quatro distritos.

De acordo com informação disponível no 'site' da Autoridade Marítima Portuguesa, as barras marítimas do Douro, Esposende, Caminha, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, portinho da Ericeira, Alvor, Vila Real de Santo António, Faro, Olhão, Quarteira, Tavira, Vilamoura estão fechadas à navegação.

As barras de Aveiro, Figueira da Foz, Albufeira e Portimão estão condicionadas à navegação.

Por causa da agitação marítima, o IPMA colocou o distrito de Faro sob aviso laranja até às 18:00 de hoje, passando depois a amarelo.

Também os distritos de Setúbal, Lisboa e Beja estão sob aviso amarelo até ao fim de semana devido à agitação marítima forte.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão a ser afetados desde quarta-feira pelos efeitos da depressão Claudia com chuva, vento e agitação marítima fortes.

Por causa do mau tempo, o IPMA emitiu aviso vermelho (até às 10:00 de hoje) para os distritos de Setúbal e Santarém.

O IPMA tinha emitido avisos meteorológicos para os distritos de Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga devido à chuva forte e persistente até sábado.

Bragança também está sob aviso amarelo devido à chuva até às 21:00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo de vento para Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga até às 21:00 de hoje.