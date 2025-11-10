Turista resgatado na Vereada da Ponta de São Lourenço

Um turista com cerca de 50 anos sentiu-se mal esta tarde quando percorrida a Vereda da Ponta de São Lourenço e teve de ser resgatado.

O homem, de nacionalidade polaca, estava a cerca de 20 minutos da estrada principal e ficou sem forças para continuar o percurso.

Foi resgatado pelos Bombeiros Municipais de Machico e transportado para o centro de saúde local.