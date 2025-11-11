A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte até às 6 horas de amanhã, 12 de Novembro.

O vento será de SW bonançoso (12 a 19km/h) a moderado (20 a 30km/h), aumentando gradualmente para fresco (31 a 99km/h) a muito fresco (40 a 50km/h) a partir da manhã.

A visibilidade será boa, tornando-se moderada a fraca na segunda parte do período.

Quanto à ondulação, na costa Norte as ondas serão de NW entre 2 a 3,5 metros, passando gradualmente a ondas de W/NW e aumentando para 3 a 4 metros no final do período. Já na costa Sul as ondas serão de W/SW entre 1,5 a 2,5 metros, sendo entre 1 a 1,5 metros na parte Leste até meio da tarde.

Recomenda, por isso, a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda e não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.