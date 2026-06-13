Queda deixa turista com traumatismo no nariz

Pelas 11 horas deste sábado, 13 de Junho, os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram uma ambulância até à Avenida do Mar, no Funchal, para socorrer uma turista que sofreu uma queda na via pública.

A mulher, na faixa etária dos 70 anos, apresentava um traumatismo no nariz e uma hemorragia.

Após primeiros socorros no local, foi transportada até o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.