Queda deixa turista com traumatismo no nariz
Pelas 11 horas deste sábado, 13 de Junho, os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram uma ambulância até à Avenida do Mar, no Funchal, para socorrer uma turista que sofreu uma queda na via pública.
A mulher, na faixa etária dos 70 anos, apresentava um traumatismo no nariz e uma hemorragia.
Após primeiros socorros no local, foi transportada até o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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