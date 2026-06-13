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Queda deixa turista com traumatismo no nariz

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Pelas 11 horas deste sábado, 13 de Junho, os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram uma ambulância até à Avenida do Mar, no Funchal, para socorrer uma turista que sofreu uma queda na via pública. 

A mulher, na faixa etária dos 70 anos, apresentava um traumatismo no nariz e uma hemorragia. 

Após primeiros socorros no local, foi transportada até o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

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