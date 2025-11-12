Turistas ignoram sinalética na Praia Formosa
Apesar dos vários avisos por parte da Capitania do Porto do Funchal, alguns turistas continuam a ignorar a sinalética e a espreitar a forte agitação marítima que se faz sentir no local.
Foi o caso de alguns estrangeiros que se deslocaram hoje à zona da Praia Formosa, onde, devido ao meu tempo, foi reforçada a informação a alertar de que a praia não é vigiada.
