Conferência aborda impacto da Indústria do golfe no Turismo e Imobiliário

A Golf Business Conference continua esta terça-feira, 11 de Novembro, no Hotel Savoy Palace, reunindo cerca de 250 profissionais internacionais do setor do golfe. O evento, que decorre até amanhã, no Funchal, é organizado pela Golf Course Association Europe (GCAE) e pelo Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG), com o apoio da Associação de Promoção da Madeira e do Turismo de Portugal.

Líderes europeus do sector do golfe reúnem-se na Madeira em Novembro Entre 10 e 12 de Novembro de 2025, a ilha da Madeira será o ponto de encontro de cerca de 250 dos profissionais mais influentes do golfe a nível internacional, que irão reunir-se na 'Golf Business Conference – Driving Change' para discutir o futuro do sector.

A conferência tem como foco o futuro da indústria do golfe, debatendo temas como inovação tecnológica, sustentabilidade, investimento e evolução do mercado imobiliário associado ao turismo residencial.

O programa desta terça-feira arranca às 09 horas, com as boas-vindas de Renate Roeleveld, CEO da GCAE.

Um dos momentos altos será a apresentação do estudo académico “Avaliação do Impacto da Indústria do Golfe em Portugal através do Turismo Residencial e do Mercado Imobiliário”, por João Duarte (NOVA SBE), seguida de uma mesa-redonda com João Bugalho (Arrow Global Portugal), Evgenios Dendrinos (TEMES SA, Grécia) e Maria Empis (JLL Portugal).

Entre os destaques do dia estão ainda: as intervenções de Jay Karen, que abordará as mais recentes perspectivas da indústria nos EUA, e Hugo Mills (R&A), em entrevista. A conferência prossegue com o painel “It is all about the Future”, dedicado à integração de tecnologia no treino e gestão de campos de golfe, e com a sessão “It is always about People”, centrada nas mudanças geracionais e no futuro do trabalho.

A tarde inclui ainda apresentações de DJ Flanders, Michael Herd e Monique Landman, e o painel “It is all about the Planet”, com Henrique Duarte (Toro), dedicado à gestão inteligente da água e irrigação. O encerramento estará a cargo de Bartel Berkhout, com a palestra “O Futuro do Tempo, Pertença e Experiência no Golfe”.

O dia termina com um jantar no rooftop do Savoy Palace, a partir das 19h30.

A Golf Business Conference decorre de 10 a 12 de Novembro, no Funchal, e afirma-se como um dos principais encontros europeus dedicados à inovação e sustentabilidade no golfe.

Nick Faldo regressa à Madeira para participar na Golf Business Conference Nick Faldo, projectista do novo campo de golfe da Ponta do Pargo, regressa à Madeira para acompanhar de perto o andamento das obras do campo que promete colocar a costa oeste da ilha no mapa dos destinos de golfe mundiais e participar na Golf Business Conference – Driving Change. A vinda do conceituado golfista à Região resulta de uma iniciativa da Ponta Oeste S.A., com o objetivo de apresentar o novo campo durante este importante encontro internacional.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

11h00 César Mourão, António Braga e Pedro Barreto estarão hoje, no Savoy Palace, no Funchal, para o lançamento oficial do seu vinho.

14h30 O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, desloca-se à freguesia de Santo António para apresentação do projecto de infra-estruturas de acesso às zonas altas do Funchal.

16h00 A 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar reúne-se, esta terça-feira, para discutir e votar vários diplomas. Em agenda estão dois Projectos de Resolução do PSD, um que recomenda ao Governo da República que o processo de reprivatização da TAP salvaguarde a mobilidade aérea das Regiões Autónomas e outro que exige a implementação célere da plataforma eletrónica que assegure que os madeirenses apenas paguem 59 e 79 euros nas ligações aéreas ao continente. A comissão vai ainda analisar a Proposta de Decreto Legislativo Regional que estabelece o regime de acesso e exercício da actividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor na Região Autónoma da Madeira, bem como a Anteproposta de Lei à Assembleia da República que altera o regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica. Por fim, será apreciado o requerimento do PSD/CDS-PP para a realização de uma audição parlamentar sobre o Aeroporto da Madeira e a gestão da ANA – Aeroportos de Portugal.

17h30 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque presidirá à cerimónia de abertura de mais uma edição da Feira das Vontades, a ter lugar na Placa Central da Avenida Arriaga.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 11 de Novembro. Dia do Armistício (Grande Guerra 1914-1918) e Dia de S. Martinho:

1820 - No decurso da Revolução Liberal Portuguesa, o episódio da Martinhada, assim apelidada por ter ocorrido no dia de S. Martinho, foi determinante no encaminhamento dos acontecimentos e na orientação seguida pelo novo regime instituído.

1821 - Nasce o escritor russo Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky, Fyodor Dostoievsky, autor de "Recordações da Casa dos Mortos", "Crime e Castigo", "Irmãos Karamazov".

1861 - Morre, com 24 anos, D. Pedro V.

1911 - É criado o Lusitano Ginásio Clube ou Lusitano de Évora.

1916 - Morre, aos 75 anos, o advogado e político Francisco António da Veiga Beirão. É eleito deputado pelo Partido Progressista (1880-1904), Ministro da Justiça (1886-1890), Ministro dos Negócios Estrangeiros (1898-1900) e Presidente do Conselho de Ministros (1909-1910).

1918 - Grande Guerra 1914-1918. É assinado o armistício, conhecido como o Armistício de Compiègne, entre os Aliados e o Império Alemão e marcou o fim das hostilidades na Frente Ocidental, a partir das 11 horas do dia 11 do 11º mês.

- Inauguração do PMA -- Parque Material Aeronáutico, que depois se virá a chamar OGMA -- Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, em Alverca.

- O Campo Internacional de Alverca é palco da primeira aterragem em Portugal de um avião vindo do estrangeiro - um biplano monoposto de combate, um aparelho de demonstração pilotado pelo inglês Raynham.

1953 - Morre, com 25 anos, o poeta surrealista António Maria Lisboa, autor de "O senhor cágado e o menino".

1965 - Ian Smith declara unilateralmente a independência da Rodésia, Zimbabué, atitude considerada ilegal pelo Reino Unido.

1972 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova, por unanimidade, a resolução que exige a Portugal o início de conversações que levem ao fim das guerras em África.

- Os Estados Unidos transferem a posse da base de Longo Binh para as forças sul-vietnamitas. O ato simboliza o fim da intervenção norte-americana na guerra do Vietname.

1973 - A recém-formada República da Guiné-Bissau é admitida na FAO, organização alimentar mundial das Nações Unidas (ONU).

- O Egito e Israel assinam um acordo de cessar-fogo.

1975 - Agostinho Neto proclama, em Luanda, a independência e a formação da República Popular de Angola. Em Nova Lisboa, UNITA e FNLA proclamam a República Democrática de Angola. Começa a Guerra Civil no novo país.

1982 - O Columbia é o primeiro satélite comercial a ser posto em órbita.

1984 - A atleta Aurora Cunha sagra-se, em Madrid, campeã mundial de estrada.

1986 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) designa 1987 Ano Internacional da Paz.

1988 - O Prémio Pessoa é atribuído ao poeta António Ramos Rosa.

1989 - Eleições na Namíbia para a constituição da assembleia que declarará a independência do território. Termina o conflito de 40 anos que opunha aa Nações Unidas (ONU) à África do Sul.

1997 - A UNESCO interdita a clonagem humana, estabelecendo critérios éticos para a investigação sobre o genoma humano e suas aplicações.

2003 - O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida dá parecer favorável ao protocolo comunitário que Portugal pretende ratificar sobre transplantes de órgãos e tecidos humanos que restringe a doação em vida.

2004 - Morre, com 75 anos, o Presidente da Autoridade Palestiniana, Yasser Arafat.

- A Lituânia, antiga república da União Soviética que aderiu à União Europeia a 01 de maio passado, ratifica o Tratado Constitucional Europeu.

2005 - A mãe e o tio de Joana, a criança desaparecida em setembro de 2004 numa aldeia de Portimão, são condenados a 20 anos e quatro meses de prisão e a 19 anos e dois meses de prisão, respetivamente.

- Morre, com 95 anos, Peter F. Drucker, economista norte-americano de origem austríaca, referência dos modernos modelos de gestão.

2006 - A polícia argentina detém o antigo coronel Alejandro Agustín Arias Duval, acusado de 101 crimes de privação de liberdade e tortura, cometidos num centro clandestino durante a última ditadura militar (1976-1983).

- Lagartagis, a primeira estufa de borboletas "de cariz mediterrânico" abre ao público no Jardim Botânico de Lisboa, com o propósito de divulgar e preservar as espécies portuguesas ameaçadas pela falta proteção, investigação e legislação.

2007 - O candidato da oposição de centro-esquerda, Danilo Turk, vence a 2.ª volta das eleições presidenciais na Eslovénia frente ao ex-primeiro-ministro de centro-direita, Lojze Peterle.

- Morre, com 87 anos, o cineasta norte-americano Delbert Mann, laureado em 1955 com o Óscar de melhor realizador e a Palma de Ouro em Cannes, pelo filme "Marty".

2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, anuncia a promulgação do diploma que nacionaliza o Banco Português de Negócios, argumentando que teve em conta a "proteção dos depositantes e a estabilidade do sistema financeiro".

- Uma equipa de arqueólogos egípcios resgata das areias de Saqara, ao sul do Cairo, os restos da pirâmide da rainha Sesheshet, que fez parte do Império faraónico há 4300 anos.

2009 - A banda portuguesa Buraka Som Sistema é distinguida com o galardão "European Border Breakers Awards" de 2010, destinado a premiar músicos em início de carreira com sucesso além-fronteiras, segundo a Comissão Europeia.

2010 - Morre, com 91 anos, Dino de Laurentiis, produtor de filmes de realizadores como Federico Fellini e Roberto Rosselini, considerado o representante máximo do cinema italiano do pós-guerra. "Arroz amargo", "As noites de Cabíria", "Barbarella", "Hannibal", "Dune" ou "Veludo Azul" são alguns dos filmes produzidos.

2011 - A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2012 é aprovada na generalidade com os votos favoráveis da maioria PSD/CDS-PP e com a abstenção do PS e os votos contra dos restantes partidos da oposição.

- O parlamento alemão aprova com os votos da coligação de centro direita um requerimento para limitar o poder das agências de 'rating', através, nomeadamente, da imposição de responsabilidade civil na legislação dos países da União Europeia.

- O Citigroup vende a editora discográfica EMI à Universal Music, que pertence à francesa Vivendi, e à Sony, por quase três mil milhões de euros.

2012 - O Parlamento grego aprova o Orçamento para 2013, que inclui novas medidas de austeridade, exigidas pelos credores internacionais de Atenas (União Europeia e Fundo Monetário Internacional) para desbloquear uma 'tranche' de 31.200 milhões de euros.

- O futebolista argentino Lionel Messi bate o máximo de golos do brasileiro Pelé num ano, ao passar a contar 76 tentos em 2012, com o "bis" em Maiorca (4-2), na 11.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

- Morre, com 61 anos, Marcos Paulo, ator e realizador de televisão brasileiro.

- Morre, com 68 anos, José das Dores, Zeca do Rock, músico pioneiro do rock português e o primeiro em Portugal a gravar um "yeah" numa música.

- Morre, com 58 anos, Arnaldo Rebelo, advogado, ex-deputado do PS.

2013 - O presidente do Banco Espírito Santos (BES), Ricardo Salgado, e o presidente do BES Investimento, José Maria Ricciardi, emitem uma declaração conjunta anunciando um entendimento sobre o processo de sucessão na liderança no Grupo Espírito Santo.

- Morre, aos 82 anos, Rui Valentim de Carvalho, empresário e editor discográfico.

- Morre, aos 86 anos, William Sefton Fyfe, químico e mestre em geociências neozelandês, uma das figuras mais notáveis das geociências do seu tempo.

2016 - Os paleontólogos Simon Kongshøj Callesen, dinamarquês, e Octávio Mateus anunciam que um dos maiores e mais raros trilhos do mundo de pterossauros, répteis voadores, foi descoberto numa das praias da Lourinhã.

- Morre, aos 78 anos, Alfredo Bruto da Costa, antigo ministro e conselheiro de Estado.

2017 - O filme "A fábrica de nada", de Pedro Pinho, ganha o principal prémio do Festival de Cinema Europeu de Sevilha, Espanha, o Giraldillo de Oro para o melhor filme.

2018 - Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, na altura do ataque à Academia de Alcochete, e um dos líderes da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, são detidos no âmbito da investigação ao ataque da academia do clube.

2019 - Morre, aos 48 anos, James Le Mesurier, antigo oficial do exército britânico, cofundador dos Capacetes Brancos, força civil de socorristas que opera nas zonas rebeldes na Síria.

- Morre, aos 77 anos, a fadista Teresa de Jesus Pinto Coelho Telles da Silva, Teresa Tarouca. Em 1964, recebeu o prémio da Imprensa, ou Prémio Bordalo, na categoria Fado.

2020 - Morre, aos 98 anos, Gonçalo Pereira Ribeiro Telles, engenheiro agrónomo e arquiteto paisagista. Em 1957, fundou com Francisco Sousa Tavares o Movimento dos Monárquicos Independentes e, depois, o Movimento dos Monárquicos Populares, foi ministro de Estado e da Qualidade de Vida (1981-1983). Em 2013, foi distinguido com o 'Nobel' da Arquitetura Paisagista, o Prémio Sir Geoffrey Jellicoe.

- Morre, aos 84 anos, Khalifa bin Salman al-Khalifa, príncipe do Bahrein, primeiro-ministro desde 1971.

2021 - O Conselho de Ministros aprova uma proposta de lei que regula a aplicação, durante o ano de 2022, de várias contribuições extraordinárias, iniciativa que permitirá manter estes tributos em 2022, na ausência de um Orçamento do Estado aprovado.

- A Assembleia da República aprova, na generalidade, o projeto do CDS-PP que propõe o fim do regime excecional de libertação de reclusos, criado devido à pandemia de covid-19 e rejeitou uma iniciativa semelhante do PSD.

- Morre, aos 85 anos, Frederick De Klerk, antigo Presidente da África do Sul. O último chefe de Estado da era do "apartheid" partilhou o Prémio Nobel da Paz com Nelson Mandela em 1993 pela sua cooperação no processo de afastamento da África do Sul do racismo institucionalizado e em direção à democracia.

2022 - O exército ucraniano entra em Kherson, após a retirada das forças russas.

- Morre, com 65 anos, Julian Keith Levene, músico e compositor britânico, membro fundador dos Clash e dos Public Image Ltd.

2024 - Morre, aos 93 anos, Frank Auerbach, pintor germano-britânico, o seu trabalho ficou conhecido pela utilização do impasto, uma técnica de pintura em que a tinta, em particular de óleo, é espalhada de forma muito espessa, deixando as marcas dos materiais usados, como o pincel ou a espátula. Fez parte do London Group, associação que reuniu artistas como David Hockney, Michael Andrews e Paula Rego.

PENSAMENTO DO DIA

Pensar em Deus é desobedecer a Deus Fernando Pessoa/Alberto Caeiro (1888-1935), poeta português

Este é o tricentésimo décimo sexto dia do ano. Faltam 50 dias para o termo de 2025.