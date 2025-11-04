Portugal é "um pólo emergente" na indústria de videojogos

Marco Bettencourt é CEO da Redcatpig, em empresa de referência na indústria de gaming e que integra o consórcio Madeira eGames Lab que organiza, em parceria com a ACIF, o primeiro Madeira Gaming Summit.

“Esta é uma indústria em constante crescimento, principalmente em Portugal", destaca o brasileiro que fundou a Redcatpig.

“Portugal, hoje em dia, é considerado um polo emergente na indústria dos videojogos. Não só pela qualidade das pessoas que cá estão. Há uma grande atracção de profissionais de outros países em se mudarem para cá, devido à qualidade de vida e segurança", explica.

A atracção pro Portugal leva a que o países tenha "todos os elementos para se tornar uma região geográfica de extrema importância em toda a indústria".

Uma indústria de gaming que tem reflexos directos nos locais onde estão instalados os estúdios de produção.

“Independentemente de onde estejamos a trabalhar, estamos a trabalhar para o mundo. Isso faz com que os rendimentos das pessoas que estão associadas a esta indústria são muito acima da média e isso reflecte-se na nossa geografia, num poder compra muito mais alto".

Em Portugal já há casos de gigantes da indústria que já se instalaram "e estão a dar saída a todo o talento formado no país".