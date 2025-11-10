Lançado concurso público para construção de segundo campo de golfe no Porto Santo

A ilha do Porto Santo, na Madeira, vai ter um segundo campo de golfe, de acordo com um anúncio hoje publicado em Diário da República (DR), que indica que foi lançado o procedimento para a primeira fase da obra.

O concurso público para esta primeira fase, que será lançado pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, tem um valor base de 6,1 milhões de euros, sem IVA.

O prazo de execução do contrato é de 13 meses e a empreitada terá financiamento da União Europeia, pode ainda ler-se no anúncio publicado em DR.

Actualmente, o arquipélago conta com um campo de Golfe no Porto Santo e dois na ilha da Madeira, estando a ser também construído uma nova infraestrutura para a prática deste desporto na Ponta do Pargo, no concelho da Calheta.

O Campo de Golfe do Porto Santo, construído em 2003 e inaugurado em 2004, representou na altura um investimento de 25 milhões de euros do sector público. Nestas duas décadas revelou-se determinante.

A 3 de Novembro de 2024, o DIÁRIO avançou que o Campo de Golfe do Porto Santo iria crescer em tamanho em 2026 e em procura, dada a tendência de crescimento e os resultados obtidos.

Segundo os dados da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo (SDPS), o campo fechou 2022 com 28.544 voltas, sendo que destas 23.700 - 83% - resultaram da operação aérea com a Dinamarca. Em 2023, o campo bateu novo recorde, um aumento superior a 18% que se traduziu num fecho com 33.900 voltas.